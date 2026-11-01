New York

Heidi Klum verwandelt sich zu Halloween in abgerissene Hand

Heidi Klum hat mit ihren schaurigen Halloween-Verwandlungen schon oft für Staunen gesorgt. Für das perfekte Kostüm nimmt sie einiges auf sich – und trägt dafür auch schon mal eine Windel.

Hat wieder mal ordentlich für Staunen gesorgt: Klum präsentiert sich als abgerissene Hand. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Hat wieder mal ordentlich für Staunen gesorgt: Klum präsentiert sich als abgerissene Hand.

New York (dpa) - Im ersten Moment weiß man nicht, wo bei Heidi Klums Kostüm oben und unten ist: Das Supermodel hat sich für ihre diesjährige Halloween-Party in eine gigantische abgerissene Hand verwandelt. Die Beine stecken in Mittel- und Ringfinger, die mit langen, rot lackierten Nägeln verziert sind. Das Gesicht guckt aus einer fleischigen Öffnung, gleich neben einer klaffenden Wunde, aus der Knochen und Sehnen herausragen. Auf dem roten Teppich in New York spuckt Klum dann auch noch ein bisschen Kunstblut und streckt der Presse die blutrote Zunge entgegen.

Wohl wegen der Größe des Kostüms wurde Klum im Laderaum eines kleinen Lasters vorgefahren. Die Inspiration sei ihre linke Hand gewesen: «Ich habe mich gefragt, wie kriege ich meinen Körper in diese Hand», sagte sie bei der Ankunft zu ihrer mittlerweile legendären Party.

Bereits Stunden vorher postete Klum kleine Einblicke in ihre zeitaufwendige Verwandlung. Wie jedes Jahr wurde auch vor der diesjährigen Party emsig gerätselt, mit welcher spektakulären Verkleidung das Model dieses Mal überraschen würde. Das Interesse weiß die Unternehmerin zu bedienen: Sie postete Bilder von an Gedärme erinnernden Gegenständen und verband den ein oder anderen Tipp auf ihr Kostüm mit einer Werbepartnerschaft.

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Gefeiert wurde im mondänen Restaurant Cathédrale im New Yorker East Village, das mit einem imposanten, an eine Kathedrale erinnernden Speisesaal beeindruckt. 

Zu ihrem Kostüm habe sie ihre eigene Hand inspiriert, sagte Klum. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Zu ihrem Kostüm habe sie ihre eigene Hand inspiriert, sagte Klum.

Heidi trägt für die Verwandlung auch mal Windel

Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst kleine Meisterwerke der Verwandlungskunst: Sie trat schon auf als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der kreative Kopf hinter vielen ihrer Verwandlungen ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.

Für die Verwandlung gibt Klum alles, sitzt viele Stunden in der Maske - und trägt auch mal eine Windel, wenn das Kostüm den Toilettengang auf absehbare Zeit unmöglich macht. Sie versuche immer so lange wie möglich in den aufwendigen Kostümen auszuharren, um möglichst vielen Gästen noch ein Erinnerungsfoto mit den einzigartigen Kreationen zu ermöglichen, sagte sie in einem Interview.

Ehemann Tom Kaulitz fehlt

Fester Bestandteil der Kostüme ist seit einigen Jahren eigentlich auch Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu Klums Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Im Podcast «Kaulitz Hills» kündigte er gemeinsam mit Bruder Bill an, dass beide in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party dabei sein zu können.

Heidi ging im vergangenen Jahr als Medusa. (Archivbild) Foto: CJ Rivera/Invision/dpa
Heidi ging im vergangenen Jahr als Medusa. (Archivbild)

«Natürlich hätte ich gerne mit Tom Händchen gehalten - sowohl an Halloween als auch beim Tourauftakt», sagte Klum dem Magazin «Bunte». «Aber man kann eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen!» Im Kostüm kam er aber dennoch auf eine Art vor: Wie ihre echte Hand trug auch die Kostümhand das Tattoo mit dem Namen ihres Mannes sowie den Verlobungs- und den Ehering.

Die Party ist ein aufwendig inszeniertes und von großen Marken gesponsertes Promiereignis. Zu den Gästen gehören regelmäßig internationale Stars aus der Film-, Musik- und Modebranche. In diesem Jahr waren etwa die US-Schauspieler Kyle MacLachlan («Twin Peaks») und Neil Patrick Harris («How I Met Your Mother») unter den Gästen. Tochter Leni Klum kam als Miss Piggy verkleidet.

Tochter Leni ging als Miss Piggy. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Tochter Leni ging als Miss Piggy.

Bereits am Donnerstagabend lud Heidi eine kleine Gruppe von Gästen in ihre Pizzeria im New Yorker Nobelviertel Soho. Dort erschien die Gastgeberin noch nicht im Kostüm - aber in einem orangefarbenen Kleid und schwarzen Stiefeln, den klassischen Halloween-Farben.

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