Zuletzt vorab aufgezeichnet

Heidi Klum stellt Live-Finale bei GNTM in Aussicht

Wer wird «Germany's Next Topmodel»? Bei der jüngsten Staffel stand das schon lange fest, bevor die Zuschauer es erfuhren. Das könnte sich jetzt wieder ändern.

Nach dem «HeidiFest» dreht Klum schon für die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel». (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Nach dem «HeidiFest» dreht Klum schon für die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel». (Archivbild)

München (dpa) - Nach dem Wirbel um das zu frühe Bekanntwerden der Gewinner bei «Germany's Next Topmodel» (GNTM) in der diesjährigen Staffel hat Heidi Klum eine Rückkehr zu einer Live-Finalshow in Aussicht gestellt. «JAAAA auf jeden Fall», schrieb Klum bei einer Frage-Antwort-Möglichkeit auf Instagram auf die Frage eines Nutzers hin, ob das Finale «diesmal live» sein werde.

ProSieben äußerte sich auf Anfrage dagegen zurückhaltend. «Wir freuen uns, dass die Dreharbeiten zur 22. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" vor ein paar Tagen in München erfolgreich gestartet sind», sagte Sprecherin Tina Land. «Alles Weitere zur aktuellen Staffel erfahren unsere Zuschauerinnen und Zuschauer rechtzeitig.» In der Regel werden die neuesten Folgen der Model-Casting-Show im darauffolgenden Frühjahr ausgestrahlt.

Leak hatte Finale Überraschungsmoment genommen

Bei der jüngsten Staffel hatten vorab zugestellte Modemagazine einen Tag vor dem Finale für Wirbel gesorgt. Auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Zeitschrift «Harper's Bazaar» waren die beiden Sieger schon für Abonnenten zu sehen, bevor das mehrere Monate im Voraus aufgezeichnete Finale der Sendung ausgestrahlt wurde. 

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Auch wenn ProSieben zunächst noch abwehrend von Strategien, um Spekulationen anzuheizen, gesprochen hatte - am Abend zeigte sich bei der Finalshow: Aurélie und Ibo waren die neuen «Topmodels», ausgesucht unter anderem von Heidi Klum.

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