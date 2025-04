Heino am Ballermann: «Hat Lust auf Party»

Kitzbühel (dpa) - Schlager-Ikone Heino tritt nach langem Zögern erstmals mit einer eigenen Show am Ballermann auf Mallorca auf. Sein Manager bestätigte einen Bericht der «Bild». «Er hat Lust auf Party und ist top in Form», sagte Heinos Manager Helmut Werner über den 86-jährigen Volksmusikstar. Geplant seien sechs Auftritte im «Bierkönig», der erste am 31. Mai.