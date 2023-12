Heino Ferch macht mit Thriller auf Welternährung aufmerksam

München (dpa) - Mit einem Politthriller will Schauspieler Heino Ferch dem Publikum das Thema Welternährung näherbringen. Die sechsteilige ARD-Serie «Die Saat» (Samstag, 20.15 Uhr, Das Erste) dreht sich um den Global Seed Vault auf Spitzbergen in Norwegen, ein Saatgut-Archiv, in dem Saat aus aller Welt als genetisches Back-up lagert.