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Heinz Hoenig wegen Herzproblemen wieder im Krankenhaus

Vor über zwei Jahren lag Heinz Hoenig im Koma. Jetzt ist er mit Herzproblemen wieder in einer Klinik geflogen worden.

Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig bei einem Fototermin im November 2025. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig bei einem Fototermin im November 2025. (Archivbild)

Magdeburg (dpa) - Der Schauspieler Heinz Hoenig ist wegen Herzproblemen wieder in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 74-Jährige wurde am Sonntag mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen, nachdem er sich mit Unwohlsein in einem Krankenhaus in Halberstadt vorgestellt hatte, wie die «Bild» berichtete. Dies bestätigte das Management des Schauspielers der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einer intensivmedizinischen Behandlung wurde Hoenig dem Bericht zufolge am Montag auf die Normalstation verlegt und wird engmaschig überwacht. Die Frage, ob schon absehbar ist, wann der 74-Jährige das Krankenhaus verlassen kann, blieb unbeantwortet.

Vor gut zwei Jahren war der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig sehr ernst, er lag zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung waren Spenden gesammelt worden. Deutlich später zeigte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig hat er zwei kleine Kinder.

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Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er-Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»).

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