New York

Heirat im Schloss? Gerüchteküche um Swift-Hochzeit brodelt

Die Hochzeit von Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce hat das Zeug, das größte Promi-Ereignis des Jahres zu werden. Berichten zufolge steht die Party kurz bevor.

Die Gerüchteküche um die mögliche Hochzeit von Swift und Kelce brodelt. (Archivfoto) Foto: John Locher/AP/dpa
Die Gerüchteküche um die mögliche Hochzeit von Swift und Kelce brodelt. (Archivfoto)

New York (dpa) - Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) wollen übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag im New Yorker Madison Square Garden Hochzeit feiern. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung. Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bislang nicht. 

Den Berichten zufolge sollte es zunächst eine kleinere Veranstaltung geben und dann eine größere Party am Freitag. Unter anderem die «New York Times» schrieb, für Freitag - ein Feiertag in den USA - seien rund 1.000 Gäste zu einem Swift-Event in der Halle eingeladen, dessen Dresscode «Black Tie» sei und bei dem Gäste ein Handyverbot hätten. 

Spekulationen von Hummer bis Märchenschloss

Seit Tagen wird auch mit größter Aufmerksamkeit beobachtet, welche Lieferungen ihren Weg in die Mehrzweckhalle in Manhattan finden. Die US-Klatschseite «Page Six» etwa spekuliert aufgrund von Kartons und deren Aufschriften («Hummer», «dick geschnittene Zwiebelringe», «Eier») darüber, was möglichen Hochzeitsgästen serviert werden könnte. Das Portal «TMZ» mutmaßt, dass im Innern der Arena ein riesiges Schloss aufgebaut werde. Als Beleg wird etwa die Anlieferung einer weißen Treppe genannt. Diese Spekulationen ließen sich zunächst nicht bestätigen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.

Die treuen Fans von Swift - die sogenannten «Swifties» - hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Taylor und Travis - Die Hochzeit des Jahrhunderts?
Verlobung

Taylor und Travis - Die Hochzeit des Jahrhunderts?

Schon die Vornamen reichen: ein Pop-Megastar und ein Football-Spieler geben ihre Verlobung bekannt und das Netz explodiert. Warum begeistern sich Abermillionen Fans für dieses Paar?

26.08.2025

Promi-Paar

Travis Kelce: Taylor Swift war eigentlich kein Sport-Fan

Der NFL-Profi ist der Meinung, dass eine Beziehung zwischen ihm und Pop-Superstar Swift eigentlich unwahrscheinlich war.

11.04.2024

Leute

Travis Kelce über Taylor Swift: «Sie ist unglaublich»

Taylor Swift hat ihren vierten Grammy in der Kategorie Album des Jahres gewonnen - und Geschichte geschrieben. Football-Spieler Travis Kelce hat seiner Freundin nun ebenfalls eine Trophäe versprochen.

06.02.2024

US-Musikerin

Taylor Swift spricht über Beziehung zu Football-Star Kelce

Ihre Beziehung zu Football-Star Travis Kelce hatte große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nun äußert sich die Musikerin erstmals öffentlich dazu - und verrät, seit wann sie sich kennen.

06.12.2023

Promi-Paar

Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Wie bekommt man ein Date mit Taylor Swift? Er habe gemeinsame Bekannte als «Verkuppler» eingesetzt, gesteht Football-Star Travis Kelce. Beide sind seit kurzem ein Paar.

21.11.2023