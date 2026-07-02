Heirat im Schloss? Gerüchteküche um Swift-Hochzeit brodelt

New York (dpa) - Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) wollen übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag im New Yorker Madison Square Garden Hochzeit feiern. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung. Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bislang nicht.

Den Berichten zufolge sollte es zunächst eine kleinere Veranstaltung geben und dann eine größere Party am Freitag. Unter anderem die «New York Times» schrieb, für Freitag - ein Feiertag in den USA - seien rund 1.000 Gäste zu einem Swift-Event in der Halle eingeladen, dessen Dresscode «Black Tie» sei und bei dem Gäste ein Handyverbot hätten.

Spekulationen von Hummer bis Märchenschloss

Seit Tagen wird auch mit größter Aufmerksamkeit beobachtet, welche Lieferungen ihren Weg in die Mehrzweckhalle in Manhattan finden. Die US-Klatschseite «Page Six» etwa spekuliert aufgrund von Kartons und deren Aufschriften («Hummer», «dick geschnittene Zwiebelringe», «Eier») darüber, was möglichen Hochzeitsgästen serviert werden könnte. Das Portal «TMZ» mutmaßt, dass im Innern der Arena ein riesiges Schloss aufgebaut werde. Als Beleg wird etwa die Anlieferung einer weißen Treppe genannt. Diese Spekulationen ließen sich zunächst nicht bestätigen.

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Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.