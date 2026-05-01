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Helene Fischer fallen Vorbereitungen auf Tour noch schwer

In einigen Wochen beginnt die neue Tour von Helene Fischer. Unter anderem darüber sprach die zweifache Mama in einer Talkshow. Mit einem anderen bekannten Gast der Sendung feierte sie eine Premiere.

In einigen Wochen startet die Schlagersängerin ihre nächste Tour. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
In einigen Wochen startet die Schlagersängerin ihre nächste Tour. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Schlagersängerin Helene Fischer fallen die Vorbereitungen auf ihre anstehende Stadiontour noch schwer. «Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert», sagte die Musikerin in der NDR-«Talk Show». 

Weiter sagte sie: «Ich tue mich wirklich schwer, ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen.» Die Proben sollen laut Fischer in der nächsten oder übernächsten Woche starten. Bis dahin habe sie nicht wirklich viel gemacht.

Mit Florian Silbereisen zusammen in der NDR «Talk Show»

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Fischer geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf Stadiontour und spielt in großen Arenen – unter anderem in Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart und München. Auch in Amsterdam, Zürich und Wien wird sie Konzerte spielen.

Die NDR «Talk Show» ist am heutigen Freitag, um 22.00 Uhr im NDR-Fernsehen zu sehen. Fischer saß dort unter anderem mit ihrem früheren Partner, Florian Silbereisen. «Wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen», scherzte der Entertainer. 

Neben Musiksendungen im Fernsehen steht Silbereisen auch als Kapitän Max Prager im ZDF-«Traumschiff» vor der Kamera. Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen.

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