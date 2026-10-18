Musik

Helene Fischer lässt «Bombe platzen» - neues Album noch 2026

Helene Fischer kündigt bei Florian Silbereisen ein neues Album an - und das soll schon bald kommen. Vielleicht werde es sogar ein bisschen «provokativ», verspricht der Schlagerstar.

Helene Fischer will noch 2026 ein neues Album auf den Markt bringen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Helene Fischer will noch 2026 ein neues Album auf den Markt bringen.

Dortmund (dpa) - Schlagerstar Helene Fischer (42) veröffentlicht noch in diesem Jahr ein neues Album. Die Ankündigung platzierte sie in der «Schlagerboom»-Show (ARD) von Moderator Florian Silbereisen, die vor mehr als 20.000 Menschen in Dortmund stattfand. «Es wird neue Musik geben», sagte Fischer - und das schon relativ bald. «Heute Abend lasse ich die Bombe platzen!» Das Album werde «WIR» heißen und am 4. Dezember erscheinen.

Fischer gilt als Deutschlands größter Showstar. Neue Album-Veröffentlichungen sorgen in der Regel für allerhand Aufsehen. Mit Songs wie «Atemlos durch die Nacht» und «Achterbahn» sind ihr schon etliche Hits gelungen.

Silbereisen - mit dem Fischer einst liiert war - verriet sie bei der Show «10 Jahre Schlagerboom - Alles funkelt! Alles glitzert!» auch schon ein paar Details zu der kommenden Platte. «Ich stehe ja dafür, dass wir gerne Party machen, und ich glaube, mit den neuen Songs können wir wieder weiter richtig gut Party machen», sagte sie. Es werde aber auch «emotional» und «menschlich». «Es wird auch vielleicht sogar ein bisschen - ich würde manchmal sagen - provokativ.»

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Auf Instagram erklärte Fischer zudem, was sie mit dem Titel «WIR» verbinde. «Ein kleines Wort, in dem so unglaublich viel steckt.» Es stehe für Nähe, Wärme «und das Gefühl, zusammenzugehören.»

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