Hilary Duff über ihre Zeit als Kinderstar

New York (dpa) - Die US-Schauspielerinnen Hilary Duff (36) und Drew Barrymore (48) mussten sich nach eigenen Angaben als Kinderstars beide schon früh an Ablehnung gewöhnen. «Es gab so viele Momente, in denen ich mich wie eine Verliererin gefühlt habe, in denen ich den Job nicht bekommen habe oder in denen ich auf der Stelle getreten bin», erklärte Duff, die ihre erste Hauptrolle als Zehnjährige im Film «Casper trifft Wendy» gespielt hatte, in Barrymores Talkshow «The Drew Barrymore Show». «Aber ich musste mein Leben mit Dingen füllen, die real waren, und das war in diesem Moment genug.»