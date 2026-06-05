Musik

Hitgaranten im Duett: «Wackelkontakt» trifft «80 Millionen»

Vom Après-Ski bis auf die Wiesn: Der Ohrwurm «Wackelkontakt» führt Max Giesinger zu Oimara – und bald vielleicht zum Oktoberfest.

Die beiden Hitgaranten Oimara (links) und Max Giesinger machen jetzt gemeinsame Sache. Foto: Laura Becker/Katrin Brauer PR/dpa
Die beiden Hitgaranten Oimara (links) und Max Giesinger machen jetzt gemeinsame Sache.

Köln (dpa) - Mit dem Popsong «80 Millionen» ist Max Giesinger (37) vor zehn Jahren der musikalische Durchbruch gelungen - durch «Wackelkontakt» wurde der bayerische Liedermacher Oimara (34) vor zwei Jahren, 2024, deutschlandweit bekannt: Jetzt machen die beiden Hitgaranten gemeinsame Sache. Das Duett «Großstadt» ist in der Nacht erschienen.

«Ich habe bei einer Après-Ski-Party gefühlt 20-mal innerhalb einer Stunde "Wackelkontakt" gehört und bin mit dem übelsten Ohrwurm aufgewacht. Daraufhin hab ich Beni bei Instagram geschrieben: "Alter, was ist das für ein genialer Song? Hut ab, love it"», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur über die erste Kontaktaufnahme zu Oimara, der bürgerlich Beni Hafner heißt.

Man habe sich ausgetauscht und dann in Berlin getroffen, um den Song zu schreiben. «Großstadt» über das Leben in einer Metropole und auf dem Land ist ein moderner Popsong mit teils bayerischem Dialekt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das sagen die beiden zum größten Hit des anderen

Giesinger nennt den Nummer-eins-Hit «Wackelkontakt» einen «Geniestreich». «Bei diesem Song stimmt einfach alles. Ich liebe den Humor, auch die Idee ist so wahnsinnig kreativ. Was für ein Möbelstück oder Tier wäre ich eigentlich? Ich habe andauernd solche Gedanken, darum hat mich der Song total abgeholt.»

Auch Oimara findet für seinen Kollegen und dessen Hit «80 Millionen» nur lobende Worte. «Das ist ein Song, der einfach alles perfekt auf den Punkt bringt. Da stellst du dir wirklich vor, du stehst mit einem Menschen oder 80 Millionen Menschen zusammen und singst das im Chor.»

Ob das Duett «Großstadt» an die großen Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Giesinger würde sich zumindest «brutal freuen», wenn der Song auf dem Oktoberfest laufen würde. «Weil ich mich dieses Jahr eine Woche in irgendeinem Hotel einmieten möchte und da ein bisschen Party machen will.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Altlußheim: Drei Verletzte bei Angriff auf Après-Ski-Party 
Polizei

Altlußheim: Drei Verletzte bei Angriff auf Après-Ski-Party 

Drei Personen haben auf einer Après-Ski-Party in Altlußheim Verletzungen erlitten. Ein Unbekannter griff sie mit Pfefferspray an.

11.01.2026

Popmusiker Max Giesinger liest die Plakate aus dem Publikum
Popmusik

Popmusiker Max Giesinger liest die Plakate aus dem Publikum

Fans halten bei Konzerten oft Plakate hoch. Max Giesinger liest sie gerne – und reagiert manchmal spontan drauf. Das kann zu ganz besonderen Momenten führen.

20.12.2025

Wiesn-Fieber mit Wackelkontakt - «Vorfreude steigt»
Oktoberfest

Wiesn-Fieber mit Wackelkontakt - «Vorfreude steigt»

Auf der Münchner Theresienwiese läuft der Aufbau fürs Oktoberfest. In rund zwei Monaten geht es wieder los. Wie immer gibts Neuheiten - und so früh wie nie einen Geheim-Tipp für den Wiesn-Hit.

25.07.2025

Von der Alm nach Malle: «Wackelkontakt»-Sänger Oimara
Leute

Von der Alm nach Malle: «Wackelkontakt»-Sänger Oimara

Vom Hit beim Après-Ski zur großen Sause auf Mallorca: Der oberbayerische Liedermacher Oimara spielt zum Opening im Bierkönig am Ballermann. Sein erster Auftritt dort - trotzdem Heimspiel.

13.04.2025

«Wackelkontakt»: Der Winter-Partyhit kommt vom Tegernsee
Après-Ski

«Wackelkontakt»: Der Winter-Partyhit kommt vom Tegernsee

Akustikgitarre, Techno - und auf eine Art Volksmusik? Der oberbayerische Liedermacher Beni Hafner kommt von der Alm, nennt sich Oimara - und steht plötzlich an der Spitze der Singlecharts.

01.03.2025