Hitgaranten im Duett: «Wackelkontakt» trifft «80 Millionen»

Köln (dpa) - Mit dem Popsong «80 Millionen» ist Max Giesinger (37) vor zehn Jahren der musikalische Durchbruch gelungen - durch «Wackelkontakt» wurde der bayerische Liedermacher Oimara (34) vor zwei Jahren, 2024, deutschlandweit bekannt: Jetzt machen die beiden Hitgaranten gemeinsame Sache. Das Duett «Großstadt» ist in der Nacht erschienen.

«Ich habe bei einer Après-Ski-Party gefühlt 20-mal innerhalb einer Stunde "Wackelkontakt" gehört und bin mit dem übelsten Ohrwurm aufgewacht. Daraufhin hab ich Beni bei Instagram geschrieben: "Alter, was ist das für ein genialer Song? Hut ab, love it"», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur über die erste Kontaktaufnahme zu Oimara, der bürgerlich Beni Hafner heißt.

Man habe sich ausgetauscht und dann in Berlin getroffen, um den Song zu schreiben. «Großstadt» über das Leben in einer Metropole und auf dem Land ist ein moderner Popsong mit teils bayerischem Dialekt.

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Das sagen die beiden zum größten Hit des anderen

Giesinger nennt den Nummer-eins-Hit «Wackelkontakt» einen «Geniestreich». «Bei diesem Song stimmt einfach alles. Ich liebe den Humor, auch die Idee ist so wahnsinnig kreativ. Was für ein Möbelstück oder Tier wäre ich eigentlich? Ich habe andauernd solche Gedanken, darum hat mich der Song total abgeholt.»

Auch Oimara findet für seinen Kollegen und dessen Hit «80 Millionen» nur lobende Worte. «Das ist ein Song, der einfach alles perfekt auf den Punkt bringt. Da stellst du dir wirklich vor, du stehst mit einem Menschen oder 80 Millionen Menschen zusammen und singst das im Chor.»