Hörbücher

Hogwarts im Hörbuch – Harry Potter kommt in neuer Version

Die Zauberwelt von Harry Potter soll ab November in neuen Hörbüchern lebendig werden. Wer leiht Dumbledore und Voldemort die Stimme?

Zum Zauberlehrling Harry Potter kommt eine neue Hörbuchproduktion. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Zum Zauberlehrling Harry Potter kommt eine neue Hörbuchproduktion. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Fans des Zauberlehrlings Harry Potter können sich ab Herbst auf neue, aufwendig gestaltete Hörbücher freuen. Der Streaminganbieter Audible und der digitale Verlag Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe «Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung» heraus. Nach dem internationalen Erfolg der englischsprachigen Version («Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions») folge nun eine deutsche Variante, teilten sie mit.

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Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher hätten an der Produktion mitgewirkt. Im englischsprachigen Vorbild sind unter anderem die Schauspielstars Hugh Laurie als Dumbledore, Matthew Macfadyen als Voldemort und Keira Knightley als Professor Umbridge zu hören. Wer in der deutschen Variante dabei ist, soll noch bekanntgegeben werden.

Bisher gibt es laut Audible auf Deutsch zwei «Harry Potter»-Hörbuchversionen, die von Felix von Manteuffel sowie in einer Jubiläumsausgabe von Rufus Beck gelesen wurden. Die neue Reihe mit voller Besetzung soll ab November dazukommen.

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