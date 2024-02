Hollywood-Glanz beim ESC in Schweden

Malmö (dpa) - Der Eurovision Song Contest (ESC) wird in diesem Jahr von der Hollywood-Schauspielerin Malin Akerman und der schwedischen Komikerin Petra Mede moderiert. Das Duo werde in Malmö live durch die Halbfinals am 7. und 9. Mai sowie durch das große Finale am 11. Mai führen, teilten die Veranstalter am Montag auf der ESC-Website mit.

Die in Stockholm geborene und in Kanada aufgewachsene Akerman hat Nebenrollen in zahlreichen erfolgreichen US-Romantikkomödien gespielt - wie etwa in «Selbst ist die Braut» mit Sandra Bullock oder «27 Dresses» mit Katherine Heigl. Sie hatte unter anderem auch einen Gastauftritt in der Comedy-Serie «How I Met Your Mother». Ihr Vater lebt nach ESC-Angaben in Falsterbo - nur wenige Kilometer von Malmö entfernt.