Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz zum zweiten Mal Mutter

«Er ist fantastisch und wir sind alle so glücklich, dass er hier ist!» Zur Sicherheit der Kinder und aus Gründen der Privatsphäre kündigte das Paar an, keine Bilder zu posten. «Aber er ist wirklich süß», verrieten Diaz und Madden mit einem lächelnden Emoji. Statt eines Fotos des Babys postete das Paar ein gemaltes Bild mit der Aufschrift «A little bird whispered to me» («Ein kleiner Vogel flüsterte mir zu»).