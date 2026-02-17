In den allermeisten Haushalten wird nur Deutsch gesprochen

Wiesbaden (dpa) - In den allermeisten Haushalten hierzulande wird ausschließlich Deutsch gesprochen. So gaben 77 Prozent der Bevölkerung an, die deutsche Sprache zu nutzen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Weitere 17 Prozent sprachen neben Deutsch demnach noch mindestens eine weitere Sprache. Das Bundesamt veröffentlichte die Daten, die sich auf das Jahr 2024 beziehen, anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am 21. Februar.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Unter den Mehrsprachlerinnen und Mehrsprachlern war für gut ein Viertel (26 Prozent) Deutsch die vorwiegend genutzte Sprache in den eigenen vier Wänden; knapp drei Viertel (74 Prozent) verständigten sich hauptsächlich in einer anderen Sprache. Die übrigen 6 Prozent der Bevölkerung sprachen den Angaben zufolge zu Hause kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.

Welche Sprache wird nach Deutsch am häufigsten gesprochen?

Insgesamt waren es im Jahr 2024 rund 15,5 Millionen Menschen, die den Angaben zufolge in Deutschland zu Hause vorwiegend oder ausschließlich eine andere Sprache nutzten. «Dabei war Türkisch mit einem Anteil von 14 Prozent die am häufigsten gesprochene Sprache. Auch Russisch (12 Prozent) und Arabisch (9 Prozent) wurde in Haushalten hierzulande vergleichsweise häufig gesprochen», hieß es.