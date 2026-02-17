Gesellschaft

In den allermeisten Haushalten wird nur Deutsch gesprochen

Rund 15,5 Millionen Menschen sprachen im Jahr 2024 zu Hause vorwiegend eine andere Sprache als Deutsch. Welche Sprachen spielen dabei eine besonders große Rolle?

Welche Sprachen werden in den Haushalten in Deutschland gesprochen? (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Wiesbaden (dpa) - In den allermeisten Haushalten hierzulande wird ausschließlich Deutsch gesprochen. So gaben 77 Prozent der Bevölkerung an, die deutsche Sprache zu nutzen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Weitere 17 Prozent sprachen neben Deutsch demnach noch mindestens eine weitere Sprache. Das Bundesamt veröffentlichte die Daten, die sich auf das Jahr 2024 beziehen, anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am 21. Februar.

Unter den Mehrsprachlerinnen und Mehrsprachlern war für gut ein Viertel (26 Prozent) Deutsch die vorwiegend genutzte Sprache in den eigenen vier Wänden; knapp drei Viertel (74 Prozent) verständigten sich hauptsächlich in einer anderen Sprache. Die übrigen 6 Prozent der Bevölkerung sprachen den Angaben zufolge zu Hause kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.

Welche Sprache wird nach Deutsch am häufigsten gesprochen?

Insgesamt waren es im Jahr 2024 rund 15,5 Millionen Menschen, die den Angaben zufolge in Deutschland zu Hause vorwiegend oder ausschließlich eine andere Sprache nutzten. «Dabei war Türkisch mit einem Anteil von 14 Prozent die am häufigsten gesprochene Sprache. Auch Russisch (12 Prozent) und Arabisch (9 Prozent) wurde in Haushalten hierzulande vergleichsweise häufig gesprochen», hieß es. 

Die Statistiker werteten noch einmal speziell die Angaben von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus. Von ihnen verständigten sich 22 Prozent nur auf Deutsch. Gut die Hälfte (55 Prozent) nutzte neben Deutsch noch mindestens eine andere Sprache. Knapp ein Viertel (23 Prozent) der Menschen mit Einwanderungsgeschichte sprach zu Hause gar kein Deutsch. Ein Mensch hat Einwanderungsgeschichte, wenn entweder er selbst oder beide Elternteile nach 1950 nach Deutschland eingewandert sind.

