Irische Schriftstellerin Edna O'Brien mit 93 gestorben

Sie litt seit Jahren an Multipler Sklerose. Jetzt ist die Autorin mit 69 Jahren in Berlin gestorben.

In ihrer jahrzehntelangen Schaffenszeit veröffentlichte O'Brien mehr als 20 Bücher, die meisten davon Romane und Geschichtssammlungen. Nur wenige andere wagten es, Irlands religiöse, sexuelle und geschlechtsspezifische Grenzen so konkret und poetisch infrage zu stellen wie sie.

Im 1994 erschienenen «House of Splendid Isolation» (deutsch: «Das einsame Haus») spielt etwa die IRA eine entscheidende Rolle, in «Down by the River» (deutsch: «Am Fluss») geht es um die leidenschaftlich geführte Abtreibungsdebatte in Irland.