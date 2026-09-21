Ist Millie Bobby Brown erneut Mutter geworden?

Berlin (dpa) - «Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi (24) ein typisches Baby-Verkündungsfoto gepostet. Darauf sind zwei winzige und zwei erwachsene Hände zu sehen, eine Hand trägt einen Ring mit dem Wort «Mom». Dazu schreiben die beiden in identischen Posts auf der Plattform Instagram, der am Wochenende verbreitet wurde: «Hi kleiner Junge».

Bereits im August 2025 hat das Paar verkündet, ein Kind adoptiert zu haben. Damals teilten sie auf Instagram mit: «Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen.» Unterschrieben wurde der Post damals mit: «Und dann waren es drei.»

Kindheitsträume

Im Juni dieses Jahres hat Brown öffentlich über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft gesprochen: «Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein», sagte der Serienstar im Podcast «Not Gonna Lie With Kylie Kelce».

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Sie habe aber «schon immer, wirklich immer, ein Kind adoptieren» wollen, erzählte Brown außerdem. «Das gehörte schon immer zu meinen Kindheitsträumen.» Bereits die Babypuppen, mit denen sie als Mädchen gespielt habe, seien «adoptiert» gewesen. «Und ich habe auch nie so getan, als wäre ich schwanger», erzählt Brown mit Blick auf ihre Kindheit. Das heiße aber nicht, dass sie nicht eines Tages schwanger sein wolle.