Leute

Ist Millie Bobby Brown erneut Mutter geworden?

Ein herzerwärmendes Foto teilen Schauspielerin Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi in den sozialen Medien. Sind sie erneut Eltern geworden - und Sänger Jon Bon Jovi damit Opa?

Sie sind womöglich erneut Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Sie sind womöglich erneut Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild)

Berlin (dpa) - «Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi (24) ein typisches Baby-Verkündungsfoto gepostet. Darauf sind zwei winzige und zwei erwachsene Hände zu sehen, eine Hand trägt einen Ring mit dem Wort «Mom». Dazu schreiben die beiden in identischen Posts auf der Plattform Instagram, der am Wochenende verbreitet wurde: «Hi kleiner Junge». 

Bereits im August 2025 hat das Paar verkündet, ein Kind adoptiert zu haben. Damals teilten sie auf Instagram mit: «Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen.» Unterschrieben wurde der Post damals mit: «Und dann waren es drei.»

Kindheitsträume

Im Juni dieses Jahres hat Brown öffentlich über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft gesprochen: «Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein», sagte der Serienstar im Podcast «Not Gonna Lie With Kylie Kelce».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sie habe aber «schon immer, wirklich immer, ein Kind adoptieren» wollen, erzählte Brown außerdem. «Das gehörte schon immer zu meinen Kindheitsträumen.» Bereits die Babypuppen, mit denen sie als Mädchen gespielt habe, seien «adoptiert» gewesen. «Und ich habe auch nie so getan, als wäre ich schwanger», erzählt Brown mit Blick auf ihre Kindheit. Das heiße aber nicht, dass sie nicht eines Tages schwanger sein wolle. 

Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie «Stranger Things» bekannt. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert
Leute

Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert

Überraschende Nachricht von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi: Sie sind Eltern geworden - und Sänger Jon Bon Jovi damit Opa.

21.08.2025

Hochzeit

Bon Jovi: Sohn Jake und Millie Bobby Brown haben geheiratet

Die «Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown und Rockstar-Sohn Jake Bongiovi haben sich das Jawort gegeben. Jon Bon Jovi sprach in der BBC über die Trauung.

29.05.2024

«Stranger Things»-Star

Matthew Modine traut Millie Bobby Brown und Bongiovi

Matthew Modine spielt in der Netflix-Serie «Stranger Things» den Wissenschaftler, den Brown in ihrer Rolle als Eleven «Papa» nennt. Er habe eine Lizenz, um Menschen zu verheiraten, erzählt er.

22.03.2024

Leute

Millie Bobby Brown dankt ihrem Verlobten

Millie Bobby Brown wurde mit dem Streaminghit «Stranger Things» schon mit zwölf Jahren weltbekannt. Jetzt hat sie anscheinend einen Partner gefunden, der zu ihr passt.

17.10.2023

Schauspielerin

Millie Bobby Brown: Hochzeitsplanung ist aufregende Zeit

Die 19-Jährige und der 21-jährige Rockstar-Sohn Jake Bongiovi wollen heiraten. Die Planung macht Spaß, erzählt die Schauspielerin.

15.08.2023