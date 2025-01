Jan Josef Liefers erforscht die Welt des Schlafs

Köln (dpa) - Jan Josef Liefers (60) hat schon sehr früh ein besonderes Interesse am Schlafen entwickelt. «Ich habe als Kind zum Beispiel nächtelang versucht, den Moment mitzubekommen, in dem ich einschlafe», erzählt der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Je älter ich wurde, desto mehr wollte ich über den Schlaf wissen.» Am Freitag startet er nun gemeinsam mit Professor Ingo Fietze, Leiter des Schlafzentrums der Berliner Charité, einen zwölfteiligen Podcast dazu. Der Titel der WDR-Produktion: «Somnoversum - Besser schlafen mit Liefers und Fietze».