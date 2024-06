Jane Goodall macht Festival-Besuchern Mut

«Wir gehen wirklich überall auf der Welt durch harte Zeiten», sagte die 90-Jährige am Freitag bei dem legendären Rock- und Pop-Festival in der südwestenglischen Grafschaft Somerset, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.

Trotz Klimakrise, Verlust an Biodiversität und Kriegen in Gaza und der Ukraine gebe es Grund zur Hoffnung, sagte sie. Anlass dazu gebe ihr «der unbezwingbare menschliche Geist», so die Forscherin, die mit einem Äffchen aus Stoff die Bühne betrat und sich mit imitierten Schimpansen-Lauten vorstellte.