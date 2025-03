Jazzfunk-Legende Roy Ayers gestorben

New York (dpa) - Der US-Jazzmusiker Roy Ayers ist tot. Der Vibrafonist, Komponist und Produzent sei am Dienstag nach langer Krankheit in New York gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Familie auf der Facebook-Seite des Musikers. «Er wurde 84 Jahre alt und wird schmerzlich vermisst werden», teilte die Familie mit. Sie bat um Privatsphäre, eine Feier «zu Roys Leben» werde in Kürze stattfinden. Dem Branchenportal «Variety» lag ebenfalls eine Bestätigung der Familie vor.