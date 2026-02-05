Leute

Jennifer Garner: Biss Drehpartner «wie Mike Tyson» Ohr ab

Die Schauspielerin und ein Stuntman sollten für eine Kampfszene für den Film «Operation: Kingdom» ins Volle gehen. Der Drehtag endete für den anderen blutig, berichtet Garner nun.

US-Schauspielerin Jennifer Garner (53) über den Dreh: «Wir haben keine Späße gemacht.» (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
US-Schauspielerin Jennifer Garner (53) über den Dreh: «Wir haben keine Späße gemacht.» (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Jennifer Garner (53) hat eigenen Worten zufolge einmal ihrem Drehpartner bei einer Kampfszene ein Stück Ohr abgebissen. Beim Dreh des Action-Thrillers «Operation: Kingdom» von 2007 habe der Regisseur Pete Berg dem anderen Darsteller gesagt, «er solle versuchen, mich zu töten», zitierte das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» Garner bei einer Pressekonferenz in Santa Monica am Dienstag. 

«Wir hatten nicht viel Choreographie und er sagte mir, ich solle alles tun, um zu überleben», führte sie aus. Beide hätten gekämpft und sie sei ihrem Drehpartner auf den Rücken geklettert. «Ich biss ihm ins Ohr und wir haben ein Bild, auf dem ihm ein Stück Ohr fehlt, denn wir haben keine Späße gemacht.»

Garner fügte hinzu, sie habe «wie Mike Tyson» gebissen. Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson hatte 1997 in einem Kampf seinem Gegner ein Stück Ohr abgebissen. Bei Garners Drehpartner handelte es sich um den Schauspieler und Stuntman Sala Baker. Ob dessen Ohr danach behandelt wurde, sagte die Hollywood-Schauspielerin nicht. 

20 Jahre nach diesem Vorfall stand Garner für die neue Staffel der Serie «Beschütze sie (The Last Thing He Told Me)» mit Baker erneut für eine Kampfszene vor der Kamera. Baker teilte auf Instagram einen Clip von einer erneuten Kampfszene mit Garner und dankte der Regisseurin «für die Gelegenheit, wieder mit Jen zu spielen».

