Jennifer Lopez: Liebesgeschichte mit Affleck «unglaublich»

Paris (dpa) - Für ihr neues Album hat US-Sängerin Jennifer Lopez auch über ihr Liebes-Comeback mit ihrem Hollywood-Kollegen Ben Affleck geschrieben. «Unsere Liebesgeschichte war sehr inspirierend für die neuen Songs, sehr, sehr inspirierend», sagte die 54-Jährige der «Welt am Sonntag» vor Erscheinen von «This is Me ... Now» am 16. Februar.

Verantwortlich für die Trennung sei vor allem die permanente Jagd der Boulevard-Medien

auf das Paar gewesen, sagte Lopez. Daraus hätten die beiden gelernt. «Wenn du jünger bist und dir all dieses Zeug so wichtig ist, dann kann dich diese Form der Aufmerksamkeit wirklich verletzen. Sie kann dich traumatisieren und zerstören. Wenn du aber ein paar Jahre Erfahrungen sammeln konntest und verstehst, was im Leben wirklich wichtig ist, tangiert dich so was nicht mehr auf die gleiche Weise wie damals.»