Jim Parsons und Katie Holmes in Theaterstück am Broadway

New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Katie Holmes (45) und ihr Kollege Jim Parsons (51) kommen zusammen an den New Yorker Broadway. Die beiden Stars sollen Hauptrollen in einer Neuinszenierung des Stücks «Unsere kleine Stadt» übernehmen, wie die Veranstalter mitteilen. Auch die Schauspielerin Zoey Deutch sei im Ensemble. Das 1938 uraufgeführte und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Stück von Thornton Wilder (1897-1975) handelt von den Höhen und Tiefen des Kleinstadtlebens.