Jimmy Kimmel dankt Kinderklinik

Der mehrfache Oscar-Moderator hatte nach Billys Geburt im Frühjahr 2017 in seiner «Jimmy Kimmel Live!»-Show erzählt, dass sein Sohn direkt nach seiner Geburt wegen eines angeborenen Herzfehlers operiert werden musste. Kimmel forderte in dem emotionalen Monolog und auch später immer wieder, dass Eltern aller Einkommensklassen ein Recht auf eine gute Behandlung ihrer Kinder haben müssten. Zu Billys siebtem Geburtstag sammelte der Moderator Spenden für die Kinderklinik in Los Angeles, in der Billy operiert worden war.