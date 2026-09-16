Theater

Joachim Meyerhoff bricht Proben ab: «gesundheitliche Gründe»

Der Schauspieler und Autor zieht sich wegen gesundheitlicher Probleme von einem Stück am Wiener Burgtheater zurück. Schon vor Jahren hatte er einen Schlaganfall erlitten.

Meyerhoff ist auch Bestseller-Autor. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Meyerhoff ist auch Bestseller-Autor. (Archivbild)

Wien (dpa) - Der Schauspieler und Bestseller-Autor Joachim Meyerhoff (59) muss die Proben am Burgtheater für das Stück «König Ubu» beenden. Er führt in einer Mitteilung des Wiener Theaters gesundheitliche Gründe dafür an. 

«Leider musste ich aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit an König Ubu abbrechen», wird Meyerhoff zitiert. «Ich muss mich der Tatsache stellen, momentan nicht so arbeiten zu können, wie ich es für mich brauche und wie es eine solch vehemente Rolle erfordert.»

Erlitt 2018 einen Schlaganfall

Meyerhoff hatte im Alter von 51 einen Schlaganfall mit zeitweiliger Lähmung erlitten. Er schrieb darüber ein Buch: «Hamster im hinteren Stromgebiet». Auch in anderen Büchern, die millionenfach verkauft wurden, verarbeitete er viel Autobiografisches.

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Sein Buch «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» wurde mit Schauspielerin Senta Berger verfilmt und wurde dieses Jahr ein Kinohit. 

Das Theater will an der geplanten Premiere am 16. Oktober aber festgehalten, wie es mitteilt. Meyerhoffs Rolle des Vater Ubu übernehme nun Stefanie Reinsperger, die eigentlich Mutter Ubu spielen sollte. Diese Rolle übernehme jetzt Sebastian Wendelin.

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