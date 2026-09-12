John Malkovich als bester Schauspieler in Venedig geehrt

Venedig (dpa) - Der US-Amerikaner John Malkovich ist bei den Filmfestspielen Venedig als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Der 72-Jährige wurde für seine Rolle in «Wild Horse Nine» von Martin McDonagh geehrt. Er bedankte sich per Videobotschaft aus Montreal, wo er gerade einen Film drehe.

«Wild Horse Nine» erzählt von den beiden langjährigen CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell), die 1973 kurz vor dem chilenischen Militärputsch auf die Osterinsel reisen. Auf der abgelegenen Insel werden die beiden mit ihrer Vergangenheit und persönlichen Krisen konfrontiert. Der todkranke Chris knüpft Kontakt zu zwei rebellischen Studierenden und beginnt, mit seinem rätselhaften Verhalten die Pläne und Geheimnisse der CIA zu gefährden.

Die CIA-Einmischung in Chile und die dunkle Seite amerikanischer Machtpolitik bilden den historischen Hintergrund, im Vordergrund aber stehen die beiden Männer und ihre Freundschaft.

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Malkovich wird gefragt, ob er schon seine Oscar-Dankesrede hat

Nach der Premiere waren sich viele Kritiker in Venedig einig, dass Malkovich für die Rolle auch für einen Oscar nominiert wird. Auf der Pressekonferenz zum Film wurde er sogar gefragt, ob er seine Oscar-Dankesrede schon geschrieben habe.