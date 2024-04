Joko & Klaas starten 24 Stunden TV-Spektakel mit Feuerwerk

Berlin/Unterföhring (dpa) - Die Entertainer Joko und Klaas haben das ProSieben-Programm für einen ganzen Tag übernommen. Um Mitternacht zum Sonntag begrüßten die beiden Spaßmacher von einem Dach in Berlin das TV-Publikum. «Ich kann sagen, was ich will. Scheißeeeee - kann ich sagen. Aber ich kann auch sagen: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 24 Stunden "Joko und Klaas gegen ProSieben"», sagte Klaas Heufer-Umlauf (40). Joko Winterscheidt (45) stand auf einer Leiter an einer Dachluke, weil er sich angeblich nicht mit auf das Dach traute.

Der Privatsender blendete zum Start die Info ein, dass man keinerlei Einfluss auf die Gestaltung der Sendezeit habe. In der ersten halben Stunde stellten die Entertainer auf einem Flip-Chart ihr geplantes Programm vor, was aber noch viele Fragen offen ließ. Erwartet werden immer wieder Live-Acts der beiden.

Danach trug das Duo Feuerwerk in einen Keller auf dem Gelände im Osten der Stadt. Der Sender zeigte zwischendurch Werbung. Dann zündeten die beiden, die sich draußen aufhielten, das Feuerwerk. Es war durch Kameraeinstellungen im Keller und von außen mit Blick auf ein Fenster zu sehen, dass Feuerwerk zündete. Es entwickelte sich Rauch. Die beiden zogen dann weiter durch Berlin.

Alpaka-Moderations-Avatar führt durch die Nacht

Später waren die beiden in einer Wohnung zu sehen. Klaas schickte Joko, den er im gekünstelten Eltern-Ton wie ein Kind ansprach, ins Bett. Er legte ihm Kinderbücher ans Bett und zückte eine Kinderzahnpasta. Klaas kündigte für 9 Uhr dem TV-Publikum Live-Frühsport an. «Und was dann noch für Highlights folgen werden - das weiß ich doch nicht. Tschüss, gute Nacht.»

Nach 75 Minuten endete die erste Live-Sequenz der beiden Entertainer. Im Anschluss war ein Alpaka-Moderations-Avatar zu sehen, der durch die Nacht führen sollte. Angekündigt waren unter anderem Highlights aus der Late-Night-Sendung «Circus Halligalli» von Joko und Klaas, die mehrere Jahre auf ProSieben lief.