Joko und Klaas zeigen Alltag an der ukrainischen Front

Berlin (dpa) - Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihre freie Sendezeit bei ProSieben genutzt, den Alltag an der ukrainischen Front aus Sicht Betroffener zu dokumentieren. Die eigentlich geplanten 15 Minuten Sendezeit, die die beiden bei ihrem Haussender ProSieben gewonnen hatten, wurden am Abend für den Film «Joko & Klaas Live- #dontlookaway» auf mehr als drei Stunden verlängert.

Sechs Menschen, unter anderem ein Evakuierungshelfer und ein Polizist, erzählen und zeigen das Grauen des mittlerweile mehr als 1.560 Tage dauernden russischen Angriffskriegs. Die Dokumentation beginnt mit den Worten eines Protagonisten: «Vor einiger Zeit haben sie uns Kameras in die Ukraine geschickt und gefragt: Was würdet ihr Menschen über euren Alltag erzählen? Was sollten sie sehen? Das ist es, was wir euch zeigen wollen. So sehen unsere Tage aus. Das ist unser Leben. Schaut nicht weg.»

Thema der freien Sendezeit war großes Geheimnis

Erneut überließen sie ihre erspielte Sendezeit Menschen und Bildern, die aus ihrer Sicht gehört und gesehen werden sollten. Statt wie gewohnt 15 Minuten, zeigten Joko und Klaas eine mehrstündige Dokumentation. Am Mittwoch hatten sie sich in einer Abendshow gegen ihren Haussender durchgesetzt - und bekamen dafür freie Sendezeit. Wie die beiden diese nutzen wollten, war zuvor ein Geheimnis.

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