Jonas Kaufmann und Hans Zimmer erhalten Opus Klassik

Berlin (dpa) - Startenor Jonas Kaufmann, Bariton Andrè Schuen und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter gehören zu den diesjährigen Preisträgern des Opus Klassik. Das teilte die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik mit. Schuen und Richter werden als Sänger und Sängerin des Jahres geehrt.

Kaufmann erhält mit Helmut Deutsch die Auszeichnung für das Album «Doppelgänger» als audiovisuelle Musikproduktion des Jahres. «Ich freue mich besonders darüber, dass dieses mir so nahestehende Projekt mit Liedern von Schubert und Schumann ausgezeichnet wird», sagte der gebürtige Münchner laut Mitteilung.

Insgesamt vergibt die Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik die undotierte Auszeichnung in zahlreichen Kategorien. Die diesjährigen Preisträger stünden exemplarisch für die außergewöhnliche Vielfalt, Kreativität und internationale Strahlkraft der klassischen Musik, hieß es.

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Auch Hans Zimmer wird geehrt

Die Tournee des Jahres stammt nach Meinung der Jury von der Musikformation Café del Mundo. In der Kategorie Filmmusik/Score des Jahres gewinnen der zweifache Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Komponist Aleksey Igudesman für die Musik zur ARD-Serie «Schwarzes Gold».

Einen Opus Klassik erhalten auch Violinist Christian Tetzlaff, Hornistin Sarah Willis und Pianist Yunchan Lim als Instrumentalisten des Jahres. Andris Nelsons wird als Dirigent des Jahres ausgezeichnet, Dieter Ammann als Komponist des Jahres.