Josephine Baker: Tanzen gegen Hass

Paris (dpa) - Oktober 1925. Eine Frau betritt die Bühne des Pariser Théâtre des Champs-Élysées. Sie trägt fast nichts. Ihr Körper bewegt sich wie Jazz: ungezähmt, elektrisierend, voller Wucht. Das Publikum tobt. Die Kritiker sind begeistert. Am nächsten Tag ist ihr Name in aller Munde: Josephine Baker.