Judith Holofernes kann wegen Stimmstörung nicht mehr singen

Berlin (dpa) - Die ehemalige Frontfrau der Band «Wir sind Helden» («Nur ein Wort», «Denkmal»), Judith Holofernes, kann nicht mehr singen. «Ich musste meine Solokarriere, die ich auch sehr geliebt habe, sozusagen abbrechen», sagte sie in der ZDF-Sendung «Volle Kanne». Sie könne nicht mehr mit ihrer Stimme arbeiten.

Es handle sich wahrscheinlich um eine neurologische Stimmstörung, die sie 2017 entwickelt habe, so Holofernes. Es sei dabei ungeklärt, ob sie diese mit einer Hirnhautentzündung zusammenhängt, die sie wahrscheinlich im selben Jahr gehabt habe.