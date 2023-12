Judy Winter denkt nicht an den Ruhestand

Berlin (dpa) - Schauspielerin Judy Winter («Und Jimmy ging zum Regenbogen», «Club Las Piranjas») möchte trotz ihres nahenden 80. Geburtstags weiter im Geschäft bleiben. Sie mache so lange weiter, bis es nicht mehr geht, sagte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Es ist ja auch spannend zu arbeiten und sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen.» Es gehe beim Schauspielen nicht nur um das Textlernen, sondern auch um die Körpersprache, die sich verändere.

Winter lebt in Berlin und feiert am 4. Januar ihren 80. Geburtstag. Das Alter nehme sie dankend an. «Ich habe wirklich keine Angst. Ich habe gelebt, lebe noch und kann mich eigentlich nur bedanken, dass es mir noch so gut geht». Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist sie auch als Synchronsprecherin aktiv - etwa als deutsche Stimme von Hollywood-Star Jane Fonda.