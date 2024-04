Julia Stiles: Bin ein «Bündel an Emotionen» mit neuem Baby

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Julia Stiles (43, «Bourne») hat eigenen Angaben zufolge als Mutter dreier Kinder und mit einem neuen Filmprojekt alle Hände voll zu tun. «Ich bin wie ein Bündel an Emotionen, denn ich habe ein fünf Monate altes Baby und führe bei meinem ersten Film Regie», erzählte Stiles, die mit ihrem Mann Preston Cook außerdem einen sechs- und einen zweijährigen Sohn hat, der Tageszeitung «The New York Times». Das Geschlecht ihres dritten Kindes nannte sie nicht.

Stiles, die vielen noch aus ihren Rollen in Romanzen wie «10 Dinge, die ich an dir hasse» (1999) bekannt ist und später in der Action-Reihe «Bourne» die CIA-Agentin Nicky Parsons spielte, stand für die Verfilmung des Romans «Wish You Were Here» von Renée Carlino erstmals selbst hinter der Kamera. «Ich gehe auf dem Zahnfleisch, was den Schlaf angeht», sagte Stiles mit Blick auf ihre neue Arbeit als Regisseurin. «Aber ich fühle mich energiegeladener als je zuvor.»