Opern-Spektakel

Kanzler Merz will Wagner-Festspiele in Bayreuth besuchen

Sein Vorgänger Olaf Scholz reiste nie an - seine Parteifreundin Angela Merkel dagegen regelmäßig. Und was macht Kanzler Merz am 25. Juli, wenn die Festspiele in Bayreuth beginnen?