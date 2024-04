Karl-Theodor zu Guttenberg: Rücktritt als Minister war Segen

Er habe irgendwann feststellen müssen, dass er den Anforderungen des politischen Geschäfts schlichtweg nicht gewachsen sei. Andere seien besser «für das harte, bissige, nicht immer liebevolle, aber trotzdem sehr benötigte Geschäft» gemacht als er. Nach seinem doch recht frühen und viel zu schnellen Aufstieg in die hohen Ämter sei er sowohl körperlich als auch geistig an seine Grenzen gestoßen.

Papst ruft zu Frieden auf und spendet Segen «Urbi et Orbi»

Dank des Rücktritts habe er sich aber seine Schwächen eingestehen und sie bearbeiten können. «Das war ein ganz großes Geschenk. Von daher war das, was manche als Lebensniederlage von außen empfunden haben, und was es sicherlich in mancherlei Hinsicht auch war, nämlich mein Rücktritt, der größte Segen, der mir passieren konnte», sagte Guttenberg.