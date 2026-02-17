Party zu Karneval

«Karnevalsmaus» erfolgreichster Song am Wochenende

Zur Karnevalsfeierei am Wochenende durfte die richtige Musik nicht fehlen. Auch die deutschen Single-Charts zeigen einen klaren Trend.

Am Wochenende tanzten und feierten viele Leute zu Karnevalsmusik. Foto: Marcus Brandt/dpa
Am Wochenende tanzten und feierten viele Leute zu Karnevalsmusik.

Baden-Baden (dpa) - Zu welchen Liedern wurde dieses Jahr zu Karneval am meisten geschunkelt und gefeiert? Ganz klar ist das noch nicht. Sicher ist aber: Die Brassband Druckluft liegt mit ihrem Song «Karnevalsmaus» («Ich bin 'ne Karnevalsmaus und ich geh' nicht ohne Kölsch aus dem Haus.») ganz vorn. Denn das Lied war am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, der insgesamt erfolgreichste Song in den deutschen Single-Charts, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

Druckluft fing einst als Schülerband an einem Gymnasium in Bonn an - mittlerweile gibt es sie schon seit 17 Jahren. Am Anfang spielten die Musiker nur Cover-Songs, seit drei Jahren schreiben sie eigene Musik.

Partyschlager dominiert die Wochenend-Charts

Auch für viele andere Schlagerlieder konnten sich die Leute am Wochenende begeistern. Denn ebenfalls in die Top 10 schafften es «Gute Laune» der GroßstadtEngel, der Feier-Dauerbrenner «Wackelkontakt» des bayerischen Sängers Oimara (Platz 5), «Rakete» von Mätropolis & DJ Aaron (Platz 9) und «Baby Bell» von Breitner (Platz 10). In der Liste könnte es aber noch Bewegung geben, sobald auch die Hits vom Rosenmontag ausgewertet werden.

Insgesamt machten 30 Karnevalshits fast ein Drittel der Top 100 aus. Den Angaben nach ist das deutlich mehr als 2025. Da schafften es 23 solcher Lieder in die Top 100. Auch der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag mit 18 Titeln niedriger.

