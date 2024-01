Keine passende Wohnung in Berlin: Striesow wohnt in Wien

Berlin (dpa) - Schauspieler Devid Striesow hat nach eigenen Worten zwei Jahre vergeblich nach einer neuen Wohnung in Berlin gesucht. «Wir haben 2022 Nachwuchs erwartet, weshalb es notwendig war, dass wir uns vergrößern», sagte der 50-Jährige der Tageszeitung «B.Z.». Berlin sei aber so knapp an Wohnungen, dass sie keine adäquate zur Miete finden konnten. Nun wohnen der Schauspieler und seine Familie laut Striesow in Wien, wo es günstiger sei.