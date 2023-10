Keith Richards: Passe Gitarrenspiel meiner Arthritis an

London (dpa) - Der britische Rockstar Keith Richards (79) von den Rolling Stones passt seine Gitarrengriffs nach eigenen Angaben inzwischen wegen Arthritis in den Fingern immer wieder mal an. Es handle sich aber um eine «gutartige Variante» der Gelenkentzündung, sagte Richards der BBC, wie in einem Bericht auf der Website der Rundfunkanstalt zu lesen war.