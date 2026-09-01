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Kelly Clarkson beendet Talkshow nach sieben Jahren

Nach mehr als 1.200 Folgen sagt Kelly Clarkson Tschüss zu ihrer Talkshow. Die letzte Folge der «Kelly Clarkson Show» war gespickt von Musik und einem besonders rührendem Moment.

Kelly Clarkson präsentierte in ihrer letzten Sendung eine neue Single. (Archivbild) Foto: Chris Haston/NBC/dpa
Kelly Clarkson präsentierte in ihrer letzten Sendung eine neue Single. (Archivbild)

New York (dpa) - Kelly Clarkson verabschiedet sich nach sieben Jahren von ihrer eigenen Talkshow. «Es ist ein bittersüßer Tag für uns alle, nach sieben wunderbaren Staffeln ist das unsere letzte Episode», sagte die Moderatorin und Sängerin zu Beginn der letzten Folge am Montag.

Seit der allerersten Episode sei Musik ein Grundpfeiler der Show gewesen, sagte Clarkson. Und auch die letzte Sendung war geprägt von Musik: Sie sang einige Lieder aus ihrem eigenen Katalog, wie «Since U Been Gone» oder «Stronger», die sich Fans gewünscht hatten. Außerdem präsentierte sie ein Cover vom Lied «Golden» aus dem Film «KPop Demon Hunters» und debütierte mit ihrer neuen Single «I'd Be Lyin'».

Kelly Clarkson gerührt vom Auftritt ihrer Kinder

Ihre beiden Kinder River (geboren 2014) und Remington (geboren 2016) machten ebenfalls einen Auftritt in der letzten Sendung. Clarkson fragte sie nach ihren Lieblingsmomenten der Talkshow. Während ihr Sohn Remington sich an ein Gespräch mit Jason Momoa erinnerte und wie er selbst «My Way» mit der Band sang, hatte ihre Tochter River eine emotionale Antwort parat.

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«Ich mag es zu sehen, wie du jeden Tag strahlst», sagte sie und Clarkson stiegen daraufhin die Tränen in die Augen. «Das ist so süß», so die 44-Jährige. Die Moderatorin ging in der Sendung noch näher auf ihre Kinder ein: «Meine Kinder kommen immer zuerst, sie sind ein großer Grund dafür, warum ich diese Show gemacht habe.»

In sieben Jahren gab es 1.260 Folgen der «Kelly Clarkson Show»

Und ihre Kinder seien auch ein großer Grund dafür, warum es Zeit sei, Tschüss zu der Sendung zu sagen. «Ich bin so eine stolze Mutter. Sie sind die besten Kinder auf der Welt.» Zum Abschluss verabschiedete sie sich von den Zuschauerinnen und Zuschauern: «Ich habe es geliebt, jeden Tag in eurem Zuhause zu sein.»

Die «Kelly Clarkson Show» begann im September 2019 und zählt 1.260 Episoden. Clarkson sprach in der Sendung mit zahlreichen Prominenten, lud aber auch Menschen von nebenan ein, die eine Geschichte zu erzählen hatten. Die Sendung wurde mit mehr als 20 Daytime Emmy Awards ausgezeichnet.

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