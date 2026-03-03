Musik

Kesha kritisiert Nutzung von «Blow» durch Trump-Regierung

US-Sängerin Kesha wehrt sich mit deutlichen Worten gegen die Nutzung ihrer Musik durch die Trump-Regierung. Das Weiße Haus hatte «Blow» in einem Tiktok-Clip mit Kampfjets und Raketen verwendet.

US-Sängerin Kesha kritisiert Weißes Haus für Nutzung ihres Songs «Blow». (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
US-Sängerin Kesha kritisiert Weißes Haus für Nutzung ihres Songs «Blow». (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Kesha wehrt sich mit scharfen Worten gegen die Verwendung ihrer Musik durch US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus habe einen ihrer Songs in einem Tiktok-Clip benutzt, «um Gewalt zu schüren und mit Krieg zu drohen», schrieb die 39-Jährige in einer Instagram-Story und auf der Plattform X.

Die Trump-Regierung hatte Mitte Februar ein Video von Kampfjets gepostet, in dem Raketen abgeworfen werden, die ein Schiff treffen, das daraufhin explodiert. Der Clip wurde mit dem Song «Blow» unterlegt. 

Der Versuch, Krieg zu verharmlosen, sei «widerlich und unmenschlich», empörte sich die Sängerin. Sie sei absolut dagegen, dass ihre Musik dazu genutzt werde, jegliche Art von Gewalt zu fördern, führte sie weiter aus. 

Kesha, die 2009 mit dem Song «TiK ToK» bekannt wurde, reiht sich damit ein in Künstlerinnen und Künstlern, die sich darüber beschwert haben, dass Trump ihre Songs ohne Erlaubnis zu seinem politischen Vorteil benutze.

