Schauspielerin

«Kevin - Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben

Im Komödienhit «Kevin - Allein zu Haus» spielte sie die Filmmutter des kleinen Titelheldens, in der Comedy-Serie «Schitt’s Creek» eine Seifenoper-Darstellerin. Nun ist Catherine O'Hara gestorben.

Catherine O'Hara hat für ihre Rollen mehrere Preise gewonnen. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Los Angeles (dpa) - Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit «Kevin - Allein zu Haus» die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach «kurzer Krankheit» in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt.

Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera - unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in «Beetlejuice» (1988) und in der Fortsetzung «Beetlejuice Beetlejuice» (2024). In dem Hollywood-Hit «Kevin - Allein zu Haus», der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde.

Zusammen mit Schauspieler Eugene Levy glänzte O'Hara in der Sitcom «Schitt's Creek» als Ehepaar, das nach der finanziellen Pleite mit der Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel in dem Kaff Schitt's Creek umzieht. Die Rolle der Soap-Opera-Darstellerin in «Schitt's Creek» brachte ihr einen Emmy und einen Golden Globe ein. An der Seite von Komödienstar Seth Rogen war O'Hara zuletzt in der Comedyserie «The Studio» zu sehen.

