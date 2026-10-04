Kim Kardashian: «Ich war tatsächlich fünf Jahre lang Single»

Los Angeles (dpa) - Reality-TV-Star Kim Kardashian war nach eigenen Angaben fünf Jahre lang Single und hat diese Zeit dringend für eine Heilung nötig gehabt. «Ich war tatsächlich fünf Jahre lang Single», sagte sie im Interview der «The Times». Sie habe «wirklich keine Eile» gehabt und sich «wirklich nicht leer gefühlt». «Ich hatte das Gefühl, diese Zeit für mich zu brauchen. Ich wollte vollständig heilen und einfach an mir selbst arbeiten», zitierte die britische Tageszeitung den US-Promi weiter.