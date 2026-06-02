Promi-Beziehung

Kim Kardashian zeigt erstmals Foto mit Lewis Hamilton

Sind sie ein Paar oder nicht? Die Gerüchteküche um Kardashian und Hamilton brodelt. Nun zeigt die PR-Profi den Rennfahrer zwischen Familienfotos. Ein Beziehungs-Launch? Offiziell noch nicht.

Kim Kardashian hat auf Instagram ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum mit Eindrücken der vergangenen Wochen geteilt. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Kim Kardashian hat auf Instagram ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum mit Eindrücken der vergangenen Wochen geteilt. (Archivbild)

New York (dpa) - Erst ein Gastauftritt in seinem Video, jetzt ein Platz in ihrem Instagram: Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton machen ihre Beziehung immer weniger zum Geheimnis. Die Unternehmerin veröffentlichte auf Instagram ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum mit Eindrücken der vergangenen Wochen – und zeigte dabei erstmals auch mehrere gemeinsame Aufnahmen mit dem Briten.

Die Gerüchteküche um eine Beziehung von Kim Kardashian und Lewis Hamilton brodelt seit Monaten. (Archivbild) Foto: Bradley Collyer/PA Wire/Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Die Gerüchteküche um eine Beziehung von Kim Kardashian und Lewis Hamilton brodelt seit Monaten. (Archivbild)

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein Clip von einer Fahrradtour durch New York. Kardashian versucht darin zunächst lässig für die Kamera zu posieren, verliert beim Anfahren aber kurz das Gleichgewicht und stößt überrascht einen Schrei aus. Hamilton filmt die Szene und grinst in die Kamera. Den Beitrag kommentierte die 45-Jährige knapp mit dem Wort «lately» («in letzter Zeit»). Der Rennfahrer taucht dabei zwischen Aufnahmen von den vier Kindern Kardashians, weiteren Familienbildern und Selfies auf.

Kardashian: «That's insane.»

Schon Anfang April hatte Hamilton selbst für Spekulationen gesorgt. In einem Video von einer rasanten Fahrt durch Tokio war am Ende kurz Kardashian zu sehen. Nach einem Driftmanöver sagt sie lachend: «That's insane» («Das ist verrückt»). 

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Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bislang nicht. Gemeinsam wurden sie allerdings immer wieder gesehen: beim Super Bowl, auf dem Coachella-Festival und zuletzt nach einem Besuch des von Kardashian produzierten Broadway-Stücks «Fear of 13» in New York. Paparazzi erwischten sie Händchen haltend.

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