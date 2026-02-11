Kinojahr 2025

Kinos in Deutschland verkaufen wieder mehr Tickets

Nach einem schwachen Start ins Jahr 2025 ging es für die Kinos im Sommer wieder bergauf. Wie viele Tickets wurden verkauft? Und welche Filme lockten die meisten Besucherinnen und Besucher an?

Kinos verkauften 2025 rund 91,9 Millionen Tickets. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Kinos verkauften 2025 rund 91,9 Millionen Tickets. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Kinos in Deutschland haben wieder mehr Menschen vor die Leinwand gelockt. Vergangenes Jahr wurden rund 91,9 Millionen Tickets verkauft, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin mitteilte. Das seien 2,1 Prozent mehr als noch im Jahr 2024: Damals wurden den Angaben zufolge etwa 90,1 Millionen Karten verkauft. Auch der Umsatz stieg um gut 6 Prozent auf rund 924 Millionen Euro (2024: 868,4 Millionen Euro). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Insgesamt könne man zufrieden auf das Kinojahr 2025 zurückblicken, sagte der FFA-Vorstand Peter Dinges. «Die Besuchszahlen sind natürlich noch steigerungsfähig, aber insgesamt in Ordnung.»

Nach einem «enttäuschenden 1. Halbjahr» seien die Kinos im Sommer richtig durchgestartet, erklärte Dinges weiter. Im Dezember wurden letztlich mehr als zehn Millionen Tickets verkauft - mehr als in jeweils jedem anderen Monat des vergangenen Jahres.

Welche Filme das größte Publikum hatten

Den meistgesehenen Titel des Jahres landete Michael «Bully» Herbig mit «Das Kanu des Manitu». Rund fünf Millionen Menschen sahen die Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Der Schuh des Manitu» (2001). Damit steht seit Jahren wieder eine heimische Produktion an der Spitze der Kinocharts. Zuletzt hatte das die Komödie «Fack ju Göhte 3» (2017) geschafft. 

Zu den Filmen mit besonders vielen Besucherinnen und Besuchern gehören auch einige Kinderfilme. So sieht das Ranking aus:

1. «Das Kanu des Manitu» (rund 5 Millionen Tickets)

2. «Ein Minecraft Film» (rund 3,5 Millionen Tickets)

3. «Lilo & Stitch» (rund 3,3 Millionen Tickets)

4. «Zoomania 2» (rund 3,2 Millionen Tickets) 

5. «Avatar: Fire and Ash» (knapp 3 Millionen Tickets)

Wie teuer die Kinokarten waren

Auch deutsche Filme zogen wieder mehr Menschen vor die Leinwand. Der deutsche Marktanteil lag laut FFA-Angaben bei 27,4 Prozent - und damit 6,8 Prozentpunkte über dem von 2024. Dies sei der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren, sagte Dinges.

Und wie viel mussten Zuschauerinnen und Zuschauer durchschnittlich für einen Kinobesuch zahlen? Die Tickets waren 2025 etwas teurer. Sie kosteten im Schnitt 10,05 Euro - etwa 40 Cent mehr als im Jahr 2024 (9,64 Euro).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Schuh des Manitu» meistbesuchter deutscher Film seit 2000
Kino

«Schuh des Manitu» meistbesuchter deutscher Film seit 2000

Der Western-Klamauk «Der Schuh des Manitu» zog knapp 12 Millionen Fans in die Kinos. Ob die Fortsetzung 24 Jahre später an den Erfolg anknüpfen kann?

15.05.2025

Kinos in Deutschland verkaufen weniger Tickets
Filmjahr 2024

Kinos in Deutschland verkaufen weniger Tickets

Eine Fußball-EM, Olympische Spiele und die Folgen des Hollywood-Streiks: Das Kinojahr 2024 hatte es nicht leicht. Ein Genre dominierte dieses Mal besonders die Top Ten.

12.02.2025

Kinoverband: 2024 weniger Tickets verkauft
Bilanz

Kinoverband: 2024 weniger Tickets verkauft

Die Zahl der verkauften Kinotickets in Deutschland ging 2024 zurück. Folgen des Hollywood-Streiks und Wirtschaftslage fordern die Branche heraus – aber das Weihnachtsgeschäft gibt Hoffnung.

07.01.2025

Kinoverband

Filmtheater haben sich 2023 wieder gefüllt

Das Kinojahr 2023 bewegt sich laut Branchenverbänden auf Ergebnisse guter Vor-Pandemiejahre zu. Der Marktanteil des deutschen Films schrumpfte im Vergleich zu 2022 aber ein wenig.

05.01.2024

Film

Kinoverband: Bislang rund 78 Millionen Tickets verkauft

Die Kinos in Deutschland füllen sich wieder. Bis Anfang Oktober wurden rund 78 Millionen Karten verkauft. Von den Zahlen aus dem Vor-Pandemiejahr 2019 ist man aber noch entfernt.

07.11.2023