Kirsten Dunst mag keine traurigen Mütter spielen

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Kirsten Dunst musste eigenen Angaben zufolge länger auf ein ansprechendes Jobangebot warten. «Jede Rolle, die mir angeboten wurde, war die "traurige Mutter"», erzählte die 41-Jährige dem Magazin «Marie Claire». Dunst war 2022 für ihre Rolle als Witwe in Jane Campions «The Power of the Dog» für einen Oscar nominiert. Danach habe sie zwei Jahre lang nicht gearbeitet, sagte Dunst. «Es gibt definitiv weniger gute Rollen für Frauen in meinem Alter.»