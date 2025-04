Klavier üben - oder YouTube schauen? Pianist Hancock wird 85

New York (dpa) - Herbie Hancock gilt seit Jahrzehnten als einer der einflussreichsten, erfolgreichsten und besten Pianisten der Musikgeschichte - aber Klavier üben mag selbst er nicht. «Ich sehe das so: Es ist etwas, das ich nicht machen will, aber ich muss es machen. Und wenn ich dann so richtig reinkomme, dann fühle ich mich so, als hätte ich ein Hindernis in meinem Leben überwunden», sagte Hancock, der am heutigen Samstag (12.4.) 85 wird, jüngst der BBC. «Diesen Kampf gewinne ich nicht immer, aber ich habe es bis hierhin geschafft. Also habe ich nicht so viele Kämpfe verloren, schätze ich.»