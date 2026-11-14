König Charles und Elton John scherzen über das Älterwerden

London (dpa) - Der britische König Charles III. (78) und Pop-Legende Elton John (79) haben in der Radioshow des Musikers über das Älterwerden gescherzt. Die Sendung drehte sich unter anderem um das 50-jährige Bestehen von Charles' Wohltätigkeitsorganisation «The King's Trust». «Wir und der Trust stehen definitiv noch immer», sagte Charles laut der Nachrichtenagentur PA zu Elton John, worauf dieser scherzhaft konterte: «Ich sitze allerdings immer noch.» Der König ergänzte: «Mit dem ein oder anderen Teil, das gelegentlich hier und da abfällt. Ich weiß, das ist ein schreckliches Problem, wenn wir älter werden.»

Unvergessliche Auftritte, inspirierende Songs

Eine Stunde lang besprechen die beiden in der im Oktober aufgezeichneten und an Charles' 78. Geburtstag am Samstag bei Apple Music ausgestrahlten Sonderausgabe der Sendung «Rocket Hour» Songs und Künstler, die sie in ihrem Leben begleitet haben.

«I'm Still Standing» von Sir Elton John sei eine seiner Lieblingsnummern, sagte der König: «Ich weiß, dass Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen dieses Lied inspirierend finden – nicht nur wegen seiner wunderbaren Energie, sondern auch wegen seiner Botschaft der Resilienz.» Der Monarch erinnerte sich an den zehnten Geburtstag des «King's Trust», bei dem Elton John seinen Hit performte. «Ich nehme an, dass niemand, der in jener Nacht 1986 dabei war, deinen Auftritt von "I'm Still Standing" vergessen könnte», sagte er laut PA an den Musiker gerichtet.

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«Es kann wohl nichts Bedeutsameres als die Liebe geben»

Gemeinsam suchte das Duo für die Show den Angaben zufolge 14 Lieder aus, darunter «Hound Dog» von Elvis Presley, «It Ain't Over 'Til It's Over» von Lenny Kravitz, «In The Air Tonight» von Phil Collins, «Gotta Serve Somebody» von Bob Dylan, «Feeling Good» von Muse und «Proud Mary» von Tina Turner, die Charles als «elektrisierende Persönlichkeit» beschrieb.