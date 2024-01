König Frederik X. bringt ein Buch heraus

Das Buch trägt den Titel «Kongeord». Wörtlich übersetzt bedeutet das «Königswort», jedoch meine der König damit seinen Wahlspruch, heißt es in dem Instagram-Post. Wie der Verlag Politikens Forlag mitteilte, erzählt König Frederik X. in dem Buch von den Überlegungen, die seinem Wahlspruch zugrunde liegen. Diesen hatte der König nach dem Thronwechsel am Sonntag erstmalig vom Balkon des Schlosses Christiansborg verkündet: «Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark.»