Musik

Koffer weg: Sarah Engels landet ohne Kostüme zum ESC in Wien

Jubelnde Fans warten am Wiener Flughafen auf Sarah Engels – aber nicht ihr Koffer mit den Kostümen für den Eurovision Song Contest. Die Deutschland-Vertreterin nimmt es mit Humor.

Sarah Engels vertritt Deutschland beim ESC mit ihrem Song «Fire». (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Sarah Engels vertritt Deutschland beim ESC mit ihrem Song «Fire». (Archivbild)

Wien (dpa) - Sarah Engels ist für den Eurovision Song Contest in Wien gelandet – aber offenbar ohne ihre Kostüme. Die Fluggesellschaft «findet meinen Koffer mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr», schreibt die Sängerin in ihrer Instagram-Story. «Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel.»

Die 33-Jährige flog am Mittwoch nach Wien, wo am 12. Mai die Halbfinals des Wettbewerbs beginnen. Das große Finale findet am 16. Mai statt. Am Wiener Flughafen wurde die deutsche ESC-Delegation von jubelnden Fans mit Fahnen und Schildern begrüßt.

Vor dem Flug hatte Engels ihre Freude in einer Instagram-Story ausgedrückt: «Ich bin total dankbar, ich bin aufgeregt und ich freue mich auf diese wahnsinnige Reise jetzt.» Es fühle sich unreal an, «dass ich einfach mein ganzes Land vertreten darf, in dem ich lebe».

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Die Popmusikerin wurde einst durch die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) berühmt. Beim Eurovision Song Contest in Wien präsentiert sie für Deutschland ihren Song «Fire».

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