Kommentator «Buschi» zählt Raab an: «Ist er alt geworden?»

Köln/Berlin (dpa) - Entertainer Stefan Raab hat bei der Premiere seiner neuen RTL-Samstagabendshow Sticheleien von Kommentator Frank «Buschi» Buschmann über sich ergehen lassen müssen. Am deutlichsten wurde der Sportexperte, als es in einem Spiel galt, eine Bowlingkugel in einem Loch zu versenken - was Raab zunächst wahrlich nicht gut gelang. «Wie schlecht war das?», kommentierte Buschmann einen Versuch Raabs erstaunt.