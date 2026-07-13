Dreharbeiten

Komparsen für Verfilmung von Hape-Kerkeling-Buch gesucht

Wer will in der nächsten Verfilmung eines Hape-Kerkeling-Buchs mitspielen? Interessierte können sich jetzt melden. Voraussetzung: keine sichtbaren Tattoos. Und es gibt noch ein paar andere No-Gos.

Hape Kerkeling liest aus seinem Buch «Pfoten vom Tisch!», das jetzt auch verfilmt wird (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Hape Kerkeling liest aus seinem Buch «Pfoten vom Tisch!», das jetzt auch verfilmt wird (Archivbild).

Köln (dpa) - Das Katzen-Buch «Pfoten vom Tisch!» von Hape Kerkeling wird verfilmt - und dafür werden jetzt 300 Komparsen gesucht. Wie die Agentur Eick & Weber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, finden die Dreharbeiten im August und September in den Großräumen Köln und Dortmund statt. Interessierte können sich ab sofort bis zum 11. September online unter https://hape-casting.de bewerben. In dem Buch «Pfoten vom Tisch!» erzählt der Entertainer und Komiker Kerkeling von seiner Katzenliebe und von seinen Erlebnissen mit ihnen als Haustieren.

«Unsere Geschichte spielt auf mehreren Zeitebenen - von den 1970er Jahren über die 1990er Jahre und das Jahr 2009 bis in die Gegenwart», sagte Agentur-Mitinhaber Gregor Weber. Eingeladen seien alle, die optisch in einen dieser Zeitabschnitte passten. Besonders gefragt seien Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren für Schulklassenszenen aus den 70er Jahren. Außerdem würden Männer und Frauen gesucht, die Nachbarn, Ruhrgebietler, Passanten, Flughafenpassagiere und Besucher einer Autorenlesung verkörpern könnten. Für einige Szenen werden Menschen gesucht, die gerne singen und tanzen.

Auch ein Double für den jungen Hape wird gesucht

Gesucht würden generell Menschen mit einem möglichst natürlichen Erscheinungsbild. «Bei Jungen und Männern sind möglichst lange Haare - mindestens bis zu den Ohren - erwünscht», so Weber. Rasierte Seiten oder Nacken seien dagegen nicht geeignet. «Die Mädchen und Frauen sollten mindestens kinnlange Haare haben. Am besten sollten sich alle die Haare bis zur Kostümprobe im August in Köln wachsen lassen. Alle müssen zu einem historischen Haarschnitt bereit sein.» No-Gos sind demnach gefärbte oder gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune, Zahnspangen, künstliche Fingernägel, Permanent-Make-up, Piercings und Tattos an sichtbaren Körperstellen.

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Daneben würden auch Kleindarsteller und Sprechrollen vergeben. Außerdem würden zehn Doubles gesucht, darunter ein Double für den zehn bis zwölf Jahre alten Hape mit einer Körpergröße von um die 1,43 Meter und der Kleidergröße 164. Wer bis zum 11. September keine Rückmeldung erhalten habe, sei leider nicht berücksichtigt worden.

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